В Бурятии сельчане уже год обходятся без уличного освещения



Жители прибайкальского села Старое Татаурово пожаловались на отсутствие уличного освещения. Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда оно, наконец, появится в населённом пункте.



- Все в курсе – руководство, администрация, депутаты. Но ничего не меняется. Света уже год нет. Видимо, надо обращаться напрямую к Цыденову, – заявили сельчане.



Глава района Сергей Семёнов сообщил, что сейчас по поручению руководства региона готовится программа по электроосвещению населённых пунктов.



- Ждём, когда она заработает, заявку подали. Сами на 2024 год заложили 2 миллиона и согласовали с депутатом, – отметил Семёнов.



