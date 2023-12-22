В Бурятии сельчане уже год обходятся без уличного освещения

Жители прибайкальского села Старое Татаурово пожаловались на отсутствие уличного освещения. Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда оно, наконец, появится в населённом пункте.
- Все в курсе – руководство, администрация, депутаты. Но ничего не меняется. Света уже год нет. Видимо, надо обращаться напрямую к Цыденову, – заявили сельчане.
Глава района Сергей Семёнов сообщил, что сейчас по поручению руководства региона готовится программа по электроосвещению населённых пунктов.
- Ждём, когда она заработает, заявку подали. Сами на 2024 год заложили 2 миллиона и согласовали с депутатом, – отметил Семёнов.
Ранее в мухоршибирском селе Подлопатки тоже сетовали на погасшие уличные фонари. По словам местных, продолжается это уже года четыре.
- Летом ещё как-то терпимо – и то темно, ненароком на корову наткнёшься. А зимой темнеет рано. Школьники идут домой и в целом скользко, дорогу не видно, – поведали местные.
Глава сельского поселения «Подлопатинское» Валентина Сутурина пояснила, что светильники заработают, когда на это появятся деньги. Власти рассчитывают на самообложение.
- Летом ещё как-то терпимо – и то темно, ненароком на корову наткнёшься. А зимой темнеет рано. Школьники идут домой и в целом скользко, дорогу не видно, – поведали местные.
Глава сельского поселения «Подлопатинское» Валентина Сутурина пояснила, что светильники заработают, когда на это появятся деньги. Власти рассчитывают на самообложение.