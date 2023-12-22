В Улан-Удэ «потеплеет» до -23

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега в республике не прогнозируется



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря в республике преимущественно без осадков. Утром местами морозные туманы и дымка. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -21,-26, местами -28,-33, по Прибайкалью и юго-западу до -12,-17.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -23,-25.





