В Бурятии впервые нарядили нейроёлку

На неё «повесили» игрушки в виде зверей, обитающих в республике
За полторы недели до Нового года сотрудники Бурприроднадзора решили поэкспериментировать и с помощью искусственного интеллекта создали нейроёлку. Результатами они поделились в официальном telegram-канале ведомства.
На ветках красуются игрушки в виде диких животных и птиц, обитающих в Бурятии. Это лиса, волк, заяц, лось, олень, лебедь, рысь и белка.
- Самые лучшие ёлочные игрушки – те, которые прослужат много лет или которые можно безопасно утилизировать либо переработать. Это деревянные, текстильные, бумажные, стеклянные и даже съедобные украшения, – напомнили в Бурприроднадзоре.
Ранее в республиканском управлении МЧС рассказали
, как выбрать игрушки на ёлку, а в Роспотребнадзоре раскрыли секреты
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