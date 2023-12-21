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В Бурятии впервые нарядили нейроёлку

В Бурятии впервые нарядили нейроёлку
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
На неё «повесили» игрушки в виде зверей, обитающих в республике

За полторы недели до Нового года сотрудники Бурприроднадзора решили поэкспериментировать и с помощью искусственного интеллекта создали нейроёлку. Результатами они поделились в официальном telegram-канале ведомства.




На ветках красуются игрушки в виде диких животных и птиц, обитающих в Бурятии. Это лиса, волк, заяц, лось, олень, лебедь, рысь и белка.





- Самые лучшие ёлочные игрушки – те, которые прослужат много лет или которые можно безопасно утилизировать либо переработать. Это деревянные, текстильные, бумажные, стеклянные и даже съедобные украшения, – напомнили в Бурприроднадзоре.

Ранее в республиканском управлении МЧС рассказали, как выбрать игрушки на ёлку, а в Роспотребнадзоре раскрыли секреты качественного новогоднего дерева.


елка нейросеть Бурприроднадзор

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