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Улан-удэнцы назвали самый желанный подарок на Новый год

Улан-удэнцы назвали самый желанный подарок на Новый год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он же оказался самым универсальным

Специалисты сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что жители бурятской столицы хотели бы получить в подарок на Новый год. Самым желанным оказались деньги: о них мечтают 20% наших земляков, чтобы самим купить нужную вещь.

Ещё 19% жаждут путешествий. У 9% в виш-листе – электронный девайс, у 7% – сертификат на обучение, у 5% – инструменты для строительства и ремонта. По 3% признались, что не отказались бы от украшений, бытовой техники и товаров для спорта.
 
О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт грезят по 2% опрошенных. По 1% назвали косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, посуду и кухонную утварь, компьютерные игры, подписку на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

Мужчины на Новый год чаще мечтают о денежных презентах, инструментах и товарах для спорта и активного отдыха, женщины – о поездках, сертификатах на обучение и украшения.

Улан-удэнцы старше 45-ти чаще молодых хотят отправиться в путешествие и получить в дар что-то для строительства и ремонта (20% и 7% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение, как правило, надеются горожане до 34 лет (11% и 13% соответственно).


подарки Новый год праздник

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