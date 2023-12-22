В Бурятии пройдёт чемпионат по ловле на блесну со льда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местом проведения станет Гусиное озеро



6 января 2024 года в Селенгинском районе Бурятии состоится чемпионат республики по ловле рыбы на блесну со льда. Соревнования проведут на озере Гусиное. Точное место проведения будет объявлено позднее, сообщает федерация рыболовного спорта.



Чемпионат проводится в лично-командном зачёте в один тур, продолжительностью 5 часов. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола и спортивного разряда. Также допускаются участники до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения. Спортсмены формируют команду из трёх человек, один из которых – капитан. Участники, не входящие в команды, могут участвовать в соревнованиях только в личном зачёте.



Команды-призёры награждаются кубками, а члены команд-призёров – медалями. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются кубками и медалями.



Возрастное ограничение: 0+.

