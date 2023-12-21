Танцоры из Бурятии выиграли московский турнир

Общество, Фото: Союз танцевального спорта Бурятии

Всего в турнире приняли участие 2 514 танцевальных пар



В первые выходные декабря в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» в Москве прошёл крупный турнир по танцевальному спорту «Московия». В этих соревнованиях приняли участие спортсмены танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер» из Улан-Удэ, сообщили «Байкал-Dailу» в Союзе танцевального спорта Бурятии.



Танцевальный дуэт Евгений Харахинов и Алёна Малина (тренеры Алексей Трифонов и Елена Королёва) выступали в двоеборье, латиноамериканской и европейской программах. Наиболее успешно этой паре удаётся латиноамериканская программа. Именно в этой программе в категории «Взрослые + Молодёжь» спортсмены стали победителями и серебряными призёрами. Этот результат позволил Евгению набрать необходимые очки для перехода в следующий «S» класс мастерства.



Всего в турнире приняли участие 2 514 танцевальных пар из 58 регионов России.



Сейчас спортсмены начали подготовку к чемпионату Дальневосточного федерального округа по танцевальному спорту, который состоится 12-14 января. Это первый и один из важнейших стартов 2024 года.





