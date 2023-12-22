Турнир состоится в селе Кома
23 декабря в Прибайкальском районе Бурятии пройдут соревнования по пулевой стрельбе. Турнир проведут на базе Коменской СОШ.
Участие примут учащиеся 9-11 классов, мужчины и женщины от 18 до 49 лет, ветераны 50 лет и старше, учащиеся Татауровского филиала БКТиС. Соревноваться в стрельбе из пневматического оружия будут с дистанции 10 метров в мишень №8.
Как сообщает паблик «Прибайкалье-инфо. 24/7». Заседание судейской коллегии стартует в 10:30. Начало соревнований запланировано на 11:15.
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В районе Бурятии проведут соревнования по пулевой стрельбе
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