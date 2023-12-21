В селе Бурятии разгорелись жаркие споры из-за одной буквы в названии



В Прибайкальском районе разгорелись нешуточные страсти вокруг названия одного из сёл. Местные жители не могут понять, как правильнее – Ангир или Ангыр. Вообще эта история В Прибайкальском районе разгорелись нешуточные страсти вокруг названия одного из сёл. Местные жители не могут понять, как правильнее – Ангир или Ангыр. Вообще эта история тянется ещё с 2022 года. Тогда люди призывали вернуть прежний и привычный для старожилов вариант с буквой «Ы» и даже собрали свыше 80 подписей под обращением к сельскому главе.





Из-за путаницы с оформлением тех же документов и различных соцвыплат возникли серьёзные проблемы. Но тогда эксперты пришли к выводу, что законных оснований для переименования нет.



Недавно сельчане вновь подняли этот вопрос. Чтобы разобраться в нём, в Ангир-Ангыр отправилась специальная комиссия Народного Хурала во главе с председателем комитета по госустройству Петром Мордовским. На встрече с местными старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Игорь Дамбуев отметил: обосновать претензию очень сложно.



- В законе нет соответствующего положения, которое позволяло бы это сделать, – подчеркнул он.



Сегодня в селе насчитывается около 190 человек, и почти четверть из них – дети. Одна из участниц собрания рассказала, что её младшая дочка по документам родилась в Ангире, а прописала в Ангыре. «И когда она в колледже подаёт документы, у неё спрашивают: «Ты в каком селе живёшь?, – поделилась женщина.



Это подтверждает и Владимир Погорельский – глава сельского поселения «Зырянское», в которое входит Ангир.



- Людям выдают до сих пор документы с называнием Ангыр, и мы сами понять не можем, почему так происходит. Хотелось бы, чтобы эту путаницу устранили, – заявил Погорельский.



Решение о замене «Ы» на «И» приняли ещё 60 лет назад республиканские власти, однако никто официально не уведомил об этом ни сельчан, ни местную администрацию. Поэтому некоторые были уверены, что живут в Ангыре.



- Тогда за основу взяли бурятское слово «Ангир». Сегодня же возникает другой вопрос – почему в документах до сих пор указывается название несуществующего села? – отметил Игорь Дамбуев.



Депутат НХ от Прибайкальского района Сергей Мезенин поведал историю своей семьи. У него мама родом из этих мест и она всегда думала, что родилась и жила в Ангыре – как и многие сельчане. «Поэтому, конечно, местные хотят вернуть историческую справедливость», – добавил парламентарий.



Действующее законодательство запрещает давать населённым пунктам несуществующие названия и менять географические. На это обратил внимание Пётр Мордовской, отметив, что в вопросе нужно разобраться досконально, чтобы не было проблем в будущем.



- Есть определённая неразбериха. Здесь недоработка районных властей. ЗАГС выдаёт документы на село Ангыр, хотя должны на Ангир. Одни ведомства пишут Ангир – например, наши дорожные службы ставят дорожные знаки с таким названием, другие – Ангыр. Я не могу вам определённо сказать, что мы примем окончательное решение в ближайшее время. Нужно просчитать все риски при переименовании. Прежде всего это может коснуться фельдшерско-акушерского пункта, ведь придётся менять документы, могут возникнуть юридические вопросы, – отметил он.



В итоге в проблеме решили разобраться тщательнее, рассмотреть её на уровне Хурала и проконсультироваться с профильными министерствами и ведомствами и со специалистами Росреестра.

