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В Бурятии стартовали соревнования «Тактический стрелок»

В Бурятии стартовали соревнования «Тактический стрелок»
Общество,  Фото:из архива
Соревнования проводятся на полигоне «Дивизионный»

На полигоне «Дивизионный» в Бурятии проводятся соревнования в рамках первого этапа конкурса «Тактический стрелок». В состязаниях по армейской тактической стрельбе принимают участие военнослужащие Восточного военного округа, представители Росгвардии, Воздушно-космических сил России.

- Армейская тактическая стрельба имеет больше прикладное значение для военнослужащих, так как помогает при штурме позиций и зданий. Также нарабатываются навыки обращения с оружием, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Представители ВВО отметили, что в соревнованиях есть очень интересные упражнения – в частности, зачистка зданий, траншей, а также стрельба по мишеням на максимальной дальности, работа военнослужащих в паре. 
военнослужащие Восточный военный округ

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