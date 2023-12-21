На нём проведут дорожные работы
В Бурятии введено временное ограничение движения транспортных средств на части автодороги общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Ограничение введено на участке км 315 – км 325 с 18 декабря этого года по 30 октября 2025 года. Объезда на данный момент нет.
Временное ограничение движения транспортных средства на автодороге водится в связи с проведением дорожных работ, сообщает управление региональных автомобильных дорог РБ.
В Бурятии закрыт участок дороги до 2025 года
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