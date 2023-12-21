Школьник из Улан-Удэ стал дипломантом национальной премии «Патриот»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Его проект был выбран среди 2000 работ участников



Цикл фильмов, созданный Егором С., учеником 7 класса гимназии №33 г. Улан-Удэ, стал дипломантом национальной премии «Патриот – 2023». Награждение проходило на главной сцене международной выставки-форума «Россия» (6+) в Москве.



Всего на победу претендовали более 2000 работ. Участники из России и зарубежных стран представляли образовательные, исследовательские, спортивные и культурные проекты.



Проект дипломанта «Солдаты Победы» (6+) создан в 2020 году. В цикл документальных фильмов уже входит 6 серий о событиях Великой Отечественной войны и СВО. На данный момент в разработке ещё три проекта.



- Проект был отмечен не только национальной премией «Патриот – 2023», за всё время он получил награды союза кинематографистов России, кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок», международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова, всероссийского юнармейского кинофестиваля «Юнармия в кадре», общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



