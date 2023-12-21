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В Улан-Удэ парализовано движение трамваев

В Улан-Удэ парализовано движение трамваев
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Это произошло в утренний час пик

В Улан-Удэ из-за отключения электроэнергии встали трамваи. О произошедшем сообщили в МУП «Управление трамвая» 21 декабря около восьми часов утра.

- Нет электроэнергии. Закрыто движение с «Лицея» в город, с развязки 20а квартал на Новый мост, - отметили на предприятии.

Вагоны стоят на остановке «Шишковка», в центре города, по улице Лимонова, на конечной ЛВРЗ.

- Получается, с «Октября» до площади не уехать? – просили подписчики телеграм-канала МУП «Управление трамвая».

- К сожалению, не уехать, - пояснили на предприятии.

Когда устранят неполадку, пока неизвестно.

ОБНОВЛЕНО: В 9:23 сообщили, что движение трамваев восстановлено. Вагоны встают постепенно на маршруты, входят в график. 
трамвай

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