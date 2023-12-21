В Улан-Удэ парализовано движение трамваев





ОБНОВЛЕНО: В 9:23 сообщили, что движение трамваев восстановлено. Вагоны встают постепенно на маршруты, входят в график.

В Улан-Удэ из-за отключения электроэнергии встали трамваи. О произошедшем сообщили в МУП «Управление трамвая» 21 декабря около восьми часов утра.- Нет электроэнергии. Закрыто движение с «Лицея» в город, с развязки 20а квартал на Новый мост, - отметили на предприятии.Вагоны стоят на остановке «Шишковка», в центре города, по улице Лимонова, на конечной ЛВРЗ.- Получается, с «Октября» до площади не уехать? – просили подписчики телеграм-канала МУП «Управление трамвая».- К сожалению, не уехать, - пояснили на предприятии.Когда устранят неполадку, пока неизвестно.