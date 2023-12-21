Улан-удэнский аэропорт призвал пассажиров не разбрасывать вещи по аэровокзалу

На них реагируют спецслужбы

Генидиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к пассажирам с просьбой лучше контролировать свои вещи, не оставлять их в аэровокзале, на досмотре и в зале ожидания.

Причина проста, объяснил он:

«Если вы забыли просто часы или телефон, то это принесёт неудобства только вам. Но если это неопознанная, бесхозная сумка, то это может привести к эвакуации всех пассажиров, находящихся в этот момент в терминале и сбойной ситуации в аэропорту».

Пассажиры могут обратиться по поводу своих утерянных вещей по телефону справочной службы аэропорта +7 (3012) 22-76-11.

«Сотрудники аэропорта часто находят потерянные вещи и сдают их в камеру хранения до востребования, - сообщил Гармаев. - Ваша аккуратность упростит жизнь вам и сотрудникам аэропорта».