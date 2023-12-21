Январь в Бурятии будет теплее, чем обычно



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в январе в большинстве районов окажется на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы, а на юге – около средних многолетних значений.



Снега в республике выпадет меньше, чем обычно. Исключение – север Бурятии. Там, наоборот, возможны обильные осадки.



Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных примет, раскрывающих особенности второго зимнего месяца. Вот некоторые из них:



Если в первых числах января солнечно и тепло, в начале мая будет холодно и ветрено

Если январь сухой и морозный, лето выдастся сухим и жарким

Тёплый январь – к поздней весне

Морозный – к метелям в феврале

Снегопады и частые метели в январе – к частым дождям летом

Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, но плохой урожай грибов до самой осени

Если в январе много частых и длинных сосулек, то урожай будет хорошим