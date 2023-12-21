В Бурятии жители райцентра пожаловались на холод в школе



Жители Хоринска пожаловались на низкую температуру в местной средней школе № 1. Люди поинтересовались, почему занятия, несмотря на холод, не отменяют.



- Дети набегаются, а потом температурят. И почему заставляют носить форму на физкультуру, если нет никаких условий, чтобы переодеться? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».



Директор Хоринской СОШ № 1 Баир Гомбоев пояснил, что мониторинг температуры в кабинетах ведётся ежедневно. Уроки в сильные холода отменяют в зависимости оттого, сколько градусов за окном.



- При сильных морозах в отдельных кабинетах и в спортзале наблюдается незначительное понижение температуры, – подчеркнул Баир Гомбоев. – Проводятся мероприятия для её нормализации. Сейчас хозбригада занимается профилактическими работами по восстановлению температурного режима в пристрое школы.



По словам директора, в учебном заведении есть две раздевалки, где дети могут переодеться для занятий физкультурой. Они находятся в спортзале.



