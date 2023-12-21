Посреди двора на севере Бурятии образовалась свалка из унитазов и драных кресел

Местные жители потребовали убрать её с глаз долой
Жителей Северобайкальска возмутила свалка, разросшаяся прямо у контейнерной площадки вблизи от жилых домов № 8 и 10 на проспекте 60 лет СССР. Они обратились к местным властям с просьбой убрать горы мусора до новогодних праздников.
- Уже много дней перед окнами посреди двора валяются унитазы, драные кресла и прочий хлам. Скоро праздник и очень бы хотелось не видеть эту свалку, – посетовали люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Первый замглавы Северобайкальска Максим Зыков сообщил, что уборка крупногабаритного мусора в городе уже ведётся. С проспекта 60 лет СССР его вывезут до конца недели.
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