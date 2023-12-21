Соревнования состоялись в столице республики
16 декабря в Улан-Удэ прошло первенство Республики Бурятия по картингу. В минувшую субботу порядка 50 юных гонщиков показали своё мастерство вождения на трассе картинга «Арена».
По итогам первенства призёрами и победителями стали:
«1 класс»
I место - Глеб К.
II место - Иннокентий Н.
III место - Вероника Г.
«2 класс»
I место - Арсалан Л.
II место - Дмитрий Р.
III место - Диана С.
«3 класс»
I место - Пётр И.
II место - Никита Р.
III место - Влад А.
Как отметили в министерстве спорта РБ, для болельщиков, как и для самих участников, прошедшее соревнование стало из одним самых долгожданных и непередаваемых по накалу страстей спортивных мероприятий.
В Бурятии назвали победителей первенства по картингу
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