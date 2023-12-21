В Бурятии назвали победителей первенства по картингу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования состоялись в столице республики



16 декабря в Улан-Удэ прошло первенство Республики Бурятия по картингу. В минувшую субботу порядка 50 юных гонщиков показали своё мастерство вождения на трассе картинга «Арена».



По итогам первенства призёрами и победителями стали:



«1 класс»

I место - Глеб К.

II место - Иннокентий Н.

III место - Вероника Г.



«2 класс»

I место - Арсалан Л.

II место - Дмитрий Р.

III место - Диана С.



«3 класс»

I место - Пётр И.

II место - Никита Р.

III место - Влад А.



Как отметили в министерстве спорта РБ, для болельщиков, как и для самих участников, прошедшее соревнование стало из одним самых долгожданных и непередаваемых по накалу страстей спортивных мероприятий.

