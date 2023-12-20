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Шахматист из Бурятии стал лучшим на турнире памяти Алдара Цыденжапова

Шахматист из Бурятии стал лучшим на турнире памяти Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:пресс-служба сенатора РФ Баира Жамсуева
У женщин победительницей стала представительница Забайкалья

17 декабря в Москве прошёл традиционный турнир по шахматам памяти Героя России Алдара Цыденжапова. Соревнования были приурочены ко Дню героев Отечества. Главным судьёй соревнований выступил мастер FIDE, международный арбитр - судья Карен Израэльянц.

Как сообщила помощник сенатора РФ Баира Жамсуева Саяна Аюшиева, в рамках турнира прозвучали стихи Маргариты Шиноевой, посвящённые Алдару и её песня в исполнении Дениса Мокроусова. Принял участие в проведении турнира родственник Героя России.

Лучшими шахматистами в мужском и женском зачётах турнира стали Дандар Шобоев из Бурятии и Номина Балданова из Забайкалья. Победителей наградили призами, также были вручены и другие специальные призы для спортсменов.

Результаты соревнований:

Мужчины
1 место - Шобоев Дандар
2 место - Аалиев Мукан
3 место - Гринштейн Александр

Женщины
1 место – Балданова Номина
2 место – Аюшиева Оюна
3 место – Дырхеева Наталия

Дети 7-8 лет
1 место – Баяр Б.
2 место – Пётр Ф.

Дети 9 -10 лет
1 место - Евгений П.
2 место - Нарана Б.
3 место – Филипп К.

Дети 11-13 лет
1 место - Владимир А.
2 место – Артём П.
3 место – Павел Ф.

Дети 14 – 17 лет
1 место – Александр А.
2 место – Зоригто Д.

шахматы спорт Бурятия Забайкальский край Алдар Цыденжапов

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