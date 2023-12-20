Смартфоны и пирожные: Улан-удэнцы рассказали о самых бесполезных покупках



Только каждый третий житель бурятской столицы (32%) в уходящем году обошёлся без покупки бесполезных вещей. Это выяснили представители сервиса SuperJob после опроса, который продолжался с 11 по 18 декабря.



А вот 12% остались недовольны новыми девайсами и гаджетами – смартфонами, фитнес-браслетами, «умными» колонками и т. п. Некоторые заявили, что приобрели телефон, а «через неделю вышла новая версия».



По 10% опрошенных жалеют о купленных одежде и обуви и бытовой технике вроде капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов, соковыжималок и увлажнителей воздуха, 6% считают, что напрасно потратили деньги на продукты – яйца за 150 рублей и бисквитные пирожные, из-за которых набрали вес.



Кроме того, 4% улан-удэнцев сочли бесполезной покупку парфюмерии и косметики, по 2% – автомобилей, украшений и телевизоров. Также в списке – ценные бумаги, посуда, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачи и мебель. Мужчины чаще женщин недовольны гаджетами, а представительницы прекрасного пола – вещами, обувью и косметикой.

