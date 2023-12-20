В разгар зимы в Улан-Удэ стригут кустарники вдоль дороги

Проводятся те работы, которые невозможно сделать летом



В Улан-Удэ формируют живую изгородь – для открытия видимости пешеходам и автомобилистам. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.



– В настоящее время растения находятся вне периода вегетации, в покое, что позволяет произвести подрезку, которую недопустимо проводить в летние месяцы. Изгородь формируют высотой 80 до 120 см в зависимости от месторасположения, – сказал и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.



Сейчас работы идут в центре города на проспекте Победы. Формирование изгороди запланированы по магистральным улицам – Балтахинова, Тобольская, Смолина, Борсоева, Терешковой, Шумяцкого, Чертенкова, Жердева, Ботаническая, Набережная и т.д.

