В разгар зимы в Улан-Удэ стригут кустарники вдоль дороги

Проводятся те работы, которые невозможно сделать летом
В Улан-Удэ формируют живую изгородь – для открытия видимости пешеходам и автомобилистам. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.
– В настоящее время растения находятся вне периода вегетации, в покое, что позволяет произвести подрезку, которую недопустимо проводить в летние месяцы. Изгородь формируют высотой 80 до 120 см в зависимости от месторасположения, – сказал и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.
Сейчас работы идут в центре города на проспекте Победы. Формирование изгороди запланированы по магистральным улицам – Балтахинова, Тобольская, Смолина, Борсоева, Терешковой, Шумяцкого, Чертенкова, Жердева, Ботаническая, Набережная и т.д.
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