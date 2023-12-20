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В Бурятии первокурсники смастерили экокормушки для птиц

В Бурятии первокурсники смастерили экокормушки для птиц
Общество,  Фото:администрация района
Съедобные шарики повесят на деревьях

В Новобрянском филиале республиканского межотраслевого техникума прошла экологическая акция. Преподаватель биологии и педагог-библиотекарь с первокурсниками провели мероприятие «Покормите птиц зимой».

Студенты своими руками сделали экокормушки – из гречневой крупы, муки, кипятка и джутовой верёвки.

- Получилось замечательно! – подытожили в администрации Заиграевского района.

птицы

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