По Улан-Удэ проедет «Новогодний трамвай»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице Бурятии проведут социокультурную акцию в трамвае



В Улан-Удэ проведут социокультурную акцию «Новогодний трамвай» (0+). В этом году акция проводится во второй раз и уже становится доброй традицией.



28 декабря в светящемся новогоднем трамвае пассажиров будет ждать сюрприз: сотрудники национальной библиотеки РБ поздравят с наступающими праздниками, исполнят музыкальные номера, прочтут стихи, разыграют в викторинах сладости, призы и памятные сувениры.



Вместе с сотрудниками библиотеки поездку в трамвае совершит Дед Мороз. Будут объявлены победители конкурса «Поздравь любимый город с Новым годом», в котором приняли участие воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Ребята написали письма Деду Морозу, и авторов лучших писем ждут специальные призы.



- Детали объявим чуть позже. Время отправления и номер вагона обязательно сообщим в ближайшее время, - сообщили в нацбиблиотеке РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

