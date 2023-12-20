В столице Бурятии проведут социокультурную акцию в трамвае
В Улан-Удэ проведут социокультурную акцию «Новогодний трамвай» (0+). В этом году акция проводится во второй раз и уже становится доброй традицией.
28 декабря в светящемся новогоднем трамвае пассажиров будет ждать сюрприз: сотрудники национальной библиотеки РБ поздравят с наступающими праздниками, исполнят музыкальные номера, прочтут стихи, разыграют в викторинах сладости, призы и памятные сувениры.
Вместе с сотрудниками библиотеки поездку в трамвае совершит Дед Мороз. Будут объявлены победители конкурса «Поздравь любимый город с Новым годом», в котором приняли участие воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Ребята написали письма Деду Морозу, и авторов лучших писем ждут специальные призы.
- Детали объявим чуть позже. Время отправления и номер вагона обязательно сообщим в ближайшее время, - сообщили в нацбиблиотеке РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
По Улан-Удэ проедет «Новогодний трамвай»
Общество, Фото:
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