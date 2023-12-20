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«А вокруг – самовыгул»: Тренд на ролики в стиле «Слова пацана» дошёл до Бурятии

«А вокруг – самовыгул»: Тренд на ролики в стиле «Слова пацана» дошёл до Бурятии
Общество, 
С помощью фраз из популярного сериала о своей работе рассказали сотрудники ветуправления

О российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (возрастное ограничение – 18+) слышали уже многие. Действие криминальной драмы режиссёра Жоры Крыжовникова разворачивается в Казани конца 80-х – именно на это время в городе пришёлся «расцвет» молодёжной преступности. Главный герой – тихий скромный 14-летний школьник Андрей – заводит дружбу с ровесником Маратом и следом за ним вливается в одну из молодёжных группировок. Новый товарищ становится для подростка проводником в сложноустроенный мир улиц.

Одна из фраз, которая звучит в конце первой серии – «А теперь запомни: ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом – враги». Принадлежит она Марату. Вскоре после выхода сериала интернет-пользователи взялись её переиначивать, используя в своих роликах на самые разные темы. Подобные видео буквально заполонили соцсети.

Тренд добрался и до Бурятии. Одним из первых его подхватило республиканское управление ветеринарии. В записи, опубликованной на официальной странице ведомства во «ВКонтакте», сотрудник ветуправления, рассказывая новому коллеге о работе, произносит: «Запомни: ты теперь – инспектор. Ты теперь – с управлением ветеринарии, а вокруг – самовыгул».



Самовыгул уже давно стал в Бурятии наболевшей проблемой. Жителям республики в очередной раз напомнили, что оставленная без присмотра домашняя собака может навредить окружающим и чужому имуществу. А ещё псы на улицах сбиваются в стаи. Владельцев четвероногих призвали следить за своими питомцами и проявлять гражданскую ответственность, тем более за животных, находящихся на самовыгуле, грозят штрафы. 
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