Мужчина четыре года состоит на учёте в «нарколожке»
Житель Иволгинского района Бурятии имел водительские права категории «В», при этом 2019 года он состоит на диспансерном учёте в республиканском наркологическом диспенсере с диагнозом алкозависимость.
С таким диагнозом управлять автомобилем нельзя, поскольку создаётся угроза безопасности для других водителей и пешеходов. В суд был подан административный иск о лишении сельчанина водительских прав.
- Судом установлено, что административный ответчик Д. до настоящего времени не снят с диспансерного учёта, имеет противопоказания к управлению транспортными средствами, так как наличие у него заболевания нарушает права неопределённого круга лиц на безопасное передвижение по Российской Федерации. Административный ответчик признал исковые требования в полном объёме, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Иск удовлетворён в полном объёме.
В Бурятии водителя-алкоголика через суд лишили прав
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