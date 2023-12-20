В Бурятии водителя-алкоголика через суд лишили прав

Мужчина четыре года состоит на учёте в «нарколожке»



Житель Иволгинского района Бурятии имел водительские права категории «В», при этом 2019 года он состоит на диспансерном учёте в республиканском наркологическом диспенсере с диагнозом алкозависимость.



С таким диагнозом управлять автомобилем нельзя, поскольку создаётся угроза безопасности для других водителей и пешеходов. В суд был подан административный иск о лишении сельчанина водительских прав.



- Судом установлено, что административный ответчик Д. до настоящего времени не снят с диспансерного учёта, имеет противопоказания к управлению транспортными средствами, так как наличие у него заболевания нарушает права неопределённого круга лиц на безопасное передвижение по Российской Федерации. Административный ответчик признал исковые требования в полном объёме, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Иск удовлетворён в полном объёме.



