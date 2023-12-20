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Губернатор Иркутской области допустил умерщвление бездомных собак

Губернатор Иркутской области допустил умерщвление бездомных собак
Общество,  Фото:скриншот с видео
«Если стороны придут к согласию»

19 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл пресс-конференцию по итогам 2023 года.

Журналист портала «Ирсити» задала вопрос на тему отлова бездомных животных. Она рассказала, что местные жители жалуются на стаи собак, в том числе чипированных. Она напомнила Кобзеву о принятом в Бурятии решении об усыплении животных без владельцев. Главу региона спросили, ожидается ли принятие подобных законов в Иркутской области. Губернатор отметил, что при решении проблемы с бездомными животными необходимо искать компромисс.

- Я всегда ориентировался на общественное мнение. Позиция здесь зоозащитников принципиальная, - сказал Кобзев.  - Вы знаете, что несколько лет назад мы с ними вступили во взаимодействие с точки зрения предоставления грантов некоммерческим организациям. Пока только два региона понимают, наверное, важность этого вопроса и принимают такое кардинальное решение. Я всегда относился к этому вопросу с дополнительным вниманием. Если все заинтересованные лица придут к единому мнению по вопросу эвтаназии, мы решим вопрос сразу. Но когда есть разные позиции, в данном вопросе нужно искать компромисс.

Кобзев отметил, что рассматривает возможность предоставления субсидий на строительство приютов.

- Если общество не настроено, имеет разногласия по эвтаназии, то не буду к этому вопросу подступать, буду икать другие варианты, - в итоге сказал губернатор.

В комментариях под трансляцией пресс-конференции на видеохостинге один из пользователей написал:

«Вы, губернатор области, несёте ответственность за безопасность населения на территории проживания. Ежедневно и взрослые, и дети подвергаются нападкам злых собак. В области ни одна служба не справляется со своими обязательствам по отлову собак. И сегодня вы ничего конкретного не сказали по решению этой очень серьёзной проблемы. Кто-то против эвтаназии собак??? Вы просто обязаны поставить точку. Есть конкретные лица, кто против - им флаг в руки: собирают себе домой (во двор) всех собак, но жители должны быть в безопасности. <> Хочется спокойно гулять по любимому городу и наслаждаться. Но мы забыли, как это происходит. Это обращение от всех жителей Иркутской области».

Как сообщал «Байкал-Daily», депутаты Народного Хурала в ноябре 2023 года внесли изменения в законодательство Бурятии. Поправки допускают при соблюдении многих условий умерщвление бесхозных собак.

В декабре правительство республики утвердило порядок создания и организации пункта временного содержания собак.
бедомные собаки Иркутская область Иркутск Кобзев

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