Элина стала победителем номинации «Цифровой рисунок»
Девятиклассница Элина из Кяхтинской средней общеобразовательной школы победила на всероссийском конкурсе детского рисунка «Персонаж здорового образа жизни».
Конкурс проходил с 10 по 30 ноября; всего поступило более 25 тысяч работ со всей России. Отбор проходил в несколько этапов. Итоги озвучили 12 декабря.
Элина представила работу под названием «Морковь Марк» и стала победителем в номинации «Цифровой рисунок» (13-16 лет), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
По словам школьницы, на этот рисунок её вдохновила сама тема конкурса. Овощи у неё ассоциируются со здоровым образом жизни, именно поэтому морковь Марк стал персонажем ЗОЖ. Через своего героя девочка хотела донести идею о том, что необходимо следить за здоровьем и правильно питаться, жить без вредных привычек.
В свободное время Элина занимается рисованием и сейчас работает в направлении Digital Art (создание художественных работ в цифровой форме с использованием компьютерных разработок), а также увлекается кастомизацией футболок и сумок.
Рисунок школьницы из Бурятии «Морковь Марк» победил на всероссийском конкурсе
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