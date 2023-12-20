Рисунок школьницы из Бурятии «Морковь Марк» победил на всероссийском конкурсе

Элина стала победителем номинации «Цифровой рисунок»



Девятиклассница Элина из Кяхтинской средней общеобразовательной школы победила на всероссийском конкурсе детского рисунка «Персонаж здорового образа жизни».



Конкурс проходил с 10 по 30 ноября; всего поступило более 25 тысяч работ со всей России. Отбор проходил в несколько этапов. Итоги озвучили 12 декабря.



Элина представила работу под названием «Морковь Марк» и стала победителем в номинации «Цифровой рисунок» (13-16 лет), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



По словам школьницы, на этот рисунок её вдохновила сама тема конкурса. Овощи у неё ассоциируются со здоровым образом жизни, именно поэтому морковь Марк стал персонажем ЗОЖ. Через своего героя девочка хотела донести идею о том, что необходимо следить за здоровьем и правильно питаться, жить без вредных привычек.



В свободное время Элина занимается рисованием и сейчас работает в направлении Digital Art (создание художественных работ в цифровой форме с использованием компьютерных разработок), а также увлекается кастомизацией футболок и сумок.





