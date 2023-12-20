В Улан-Удэ дети рискуют провалиться под землю возле гимназии



Жители бурятской столицы забили тревогу из-за обстановки около гимназии № 14. У входа в образовательное учреждение есть пропускной пункт, к тому же там сплошной забор и даже имеется домофон. Однако с тыльной стороны часть ограждения отсутствует и потому попасть на территорию может любой желающий.



Безопасность детей под вопросом. Помимо «чёрного входа», опасения вызывают и сложенные поблизости вещи людей без определённого места жительства.



Недалеко от гимназии валяются мешки с сухими листьями, которые собрали на субботнике ещё в октябре. А у спортплощадки в снегу «прячется» яма, похожая на открытый коллектор – ребятишки туда уже либо проваливались, либо залезали специально, чтобы поиграть. Обо всём этом улан-удэнцы рассказали представителям регионального отделения Народного фронта.



Общественники заявили, что ответственные обязаны организовать контроль въезда транспорта на территорию школы и пропускной режим. Список всех выявленных нарушений они уже направили в прокуратуру.



