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В Улан-Удэ дети рискуют провалиться под землю возле гимназии

В Улан-Удэ дети рискуют провалиться под землю возле гимназии
Общество,  Фото:ОНФ
Недалеко от неё образовалась опасная яма, припорошенная снегом

Жители бурятской столицы забили тревогу из-за обстановки около гимназии № 14. У входа в образовательное учреждение есть пропускной пункт,  к тому же там сплошной забор и даже имеется домофон. Однако с тыльной стороны часть ограждения отсутствует и потому попасть на территорию может любой желающий.

Безопасность детей под вопросом. Помимо «чёрного входа», опасения вызывают и сложенные поблизости вещи людей без определённого места жительства.
 
Недалеко от гимназии валяются мешки с сухими листьями, которые собрали на субботнике ещё в октябре. А у спортплощадки в снегу «прячется» яма, похожая на открытый коллектор – ребятишки туда уже либо проваливались, либо залезали специально, чтобы поиграть. Обо всём этом улан-удэнцы рассказали представителям регионального отделения Народного фронта.

Общественники заявили, что ответственные обязаны организовать контроль въезда транспорта на территорию школы и пропускной режим. Список всех выявленных нарушений они уже направили в прокуратуру. 

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