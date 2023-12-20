Иллюминацию включили накануне вечером
Накануне вечером, 19 декабря, на улице Ленина в Улан-Удэ засияли яблони. Там включили зимнюю световую иллюминацию.
Всего светодиодными гирляндами в виде сетки, которая крепится на дерево, украсили более 100 деревьев.
Сверкающая яблоневая аллея от главной площади до ТРЦ «Форум» впервые появилась в Улан-Удэ в 2019 году. Светящиеся деревья создают тёплую уютную атмосферу на центральной улице города.
В Улан-Удэ засияли яблони
Общество, Фото:
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