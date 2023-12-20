В Бурятии сельчане не смогли уехать на работу из-за сломавшегося автобуса

Он не вышел на маршрут
Утром 20 декабря жители мухоршибирского села Шаралдай не попали на работу. Люди, которые трудятся в Загане и Мухоршибири, добираются туда на автобусе, но в этот раз он не вышел на маршрут. Сельчане поинтересовались, почему. «Каким образом в мороз добираться на работу и домой?», – вопрошают они в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
В МБУ «Мухоршибирский ДЭУ» заявили, что автобус отправили на ремонт.
- Непредвиденные поломки. Ремонт продлится до завтра (21 декабря – прим.). Техники на замену, к сожалению, нет. Приносим свои извинения, – отметили в учреждении.
Он не вышел на маршрут
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