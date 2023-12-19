«Караул, спасите нас»: В Бурятии сельчане потребовали вызволить их из снежного плена



Жители прибайкальского села Турка утопают в сугробах. Населённый пункт завалило снегом и его, судя по всему, никто не убирает. Люди обратились через группу «Прибайкалье-инфо.24/7» к главе района Сергею Семёнову.







- Вопрос к Семёнову! Когда на нас всё-таки обратят внимание и спасут из снежного плена? Турку всю завалило. Уже надо снег отвозить куда-то, а не расталкивать. Караул, спасите нас! – отмечают сельчане.



В комитете по управлению муниципальным хозяйством райадминистрации тем временем отчитались о проделанной работе. Сейчас сразу несколько организаций расчищают от снега дороги по байкальской стороне. В порядок уже привели те, что находятся в посёлках Котокель и Черёмушки и частично – ведущую до Истока и в Гремячинске.



Кроме того, специалисты взялись на дороги в Горячинске и Турке. Грейдер отправили в посёлок Золотой Ключ. Завершить работы должны в течение двух дней при условии, что больше снегопада в районе не будет.











Сам Сергей Семёнов заявил, что из-за обильных осадков ситуация в муниципалитете сейчас напряжённая. Снегом завалило семь населённых пунктов на берегу Байкала – это 209 километров улично-дорожной сети. По словам главы района, дороги чистят постоянно.- Задействованы все резервы техники – 4 единицы и привлекается дополнительная, от сторонних организаций. Обильные осадки и постоянные перемёты снега на открытых участках очень осложняют работу спецтехники, – заявил Семёнов и поблагодарил прибайкальцев за понимание. – Призываю проявить терпение. Специалисты администрации и организаций дорожного хозяйства делают всё возможное для оперативного устранения последствий непогоды.