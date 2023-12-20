В Бурятии днём до -36 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В регионе по-прежнему холодно



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 декабря в республике сохранится аномально-холодная погода. По Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром местами морозные туманы.



Будет дуть переменный ветер со скоростью 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -24,-29, местами -31,-36, местами по Прибайкалью и южной половине до -14,-19.



В Улан-Удэ осадков не ожидается. Ветер переменный слабый. Температура днём -25,-27.





