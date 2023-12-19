В Бурятии соцконтракт переведут на принципы социального казначейства

Также изменится расчётный период



С 1 января 2024 года государственная социальная помощь на основании социального контракта будет предоставляться на принципах социального казначейства.



- Во-первых, у жителей республики появится возможность подать заявление на портале Государственных услуг. Для этого вводится единая форма заявления, и для удобства граждан документы можно подать в электронном виде, без обращения в социальные службы и в многофункциональный центр, - прокомментировала изменения министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Соответственно, уведомления о назначении либо об отказе в назначении государственной помощи, о дате защиты бизнес-плана, о разработке программы социальной адаптации семьи будут направляться заявителю доступным способом, который обеспечит быструю передачу информации и позволит контролировать факт получения уведомления заявителем. Большую часть данных органы соцзащиты будут получать самостоятельно путём межведомственного взаимодействия.



Также с 1 января изменится расчётный период. Доходы, как и сейчас будут учитываться за 3 месяца, однако расчётный период сдвинется на один месяц назад.



- Для примера. Если заявление будет подано в январе 2024 года, то для расчёта дохода будет взят период с сентября по ноябрь 2023 года. Если в феврале 2024 – доходы будут браться с октября по декабрь 2023года. И так далее. Доходы будем получать в рамках межведомственного взаимодействия в налоговом органе, - пояснили в министерстве соцзащиты РБ.



Вместе с тем, при расчёте нуждаемости не будут учитываться доходы взрослых родственников, живущих вместе с семьёй: родителей, братьев, сестёр, взрослых детей заявителя. Унифицируется также перечень доходов, учитываемых при назначении государственной социальной помощи и получении соцконтракта. А среднедушевой доход семьи для определения категории «малообеспеченная семья» будет рассчитываться исходя из размера прожиточного минимума, установленного на душу населения.



- С 1 января 2024 года он составит 16 627 рублей, ранее расчёт производился по прожиточному минимуму для социально-демографических групп. То есть, семья самостоятельно может исходя из прожиточного минимума рассчитать право на получение помощи. К примеру, семья из 4 человек, двое из которых дети. 16627х4=66508 рублей. Если доходы ниже этой суммы, то семья имеет право на государственную социальную помощь, - сообщили в ведомстве.



Следующее очень важное нововведение – обязательное прохождение профессионального тестирования в случае, если гражданин открывает своё дело или планирует заниматься сельским хозяйством.



На цифровой платформе при подаче заявления необходимо пройти тестирование, результат которого определит уровень компетенции. В случае недостаточности знаний будет предложена помощь в бесплатном обучении. После обучения, заявитель предоставляет сертификат по итогам обучения.



Размеры помощи на основании социального контракта, которые будут действовать с 1 января 2024 года:

- на поиск работы - ежемесячный размер 18 123 руб. (данная сумма выплачивается в первый месяц заключения социального контракта и три месяца после официального заключения трудового договора);

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – не более 350 000 руб.;

- ведение личного подсобного хозяйства – не более 200 000 руб.



