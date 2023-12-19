19 декабря

18 декабря

Популярное

В Бурятии соцконтракт переведут на принципы социального казначейства

В Бурятии соцконтракт переведут на принципы социального казначейства
Общество,  Фото:pixabay.com
Также изменится расчётный период

С 1 января 2024 года государственная социальная помощь на основании социального контракта будет предоставляться на принципах социального казначейства.

- Во-первых, у жителей республики появится возможность подать заявление на портале Государственных услуг. Для этого вводится единая форма заявления, и для удобства граждан документы можно подать в электронном виде, без обращения в социальные службы и в многофункциональный центр, - прокомментировала изменения министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Соответственно, уведомления о назначении либо об отказе в назначении государственной помощи, о дате защиты бизнес-плана, о разработке программы социальной адаптации семьи будут направляться заявителю доступным способом, который обеспечит быструю передачу информации и позволит контролировать факт получения уведомления заявителем. Большую часть данных органы соцзащиты будут получать самостоятельно путём межведомственного взаимодействия.

Также с 1 января изменится расчётный период. Доходы, как и сейчас будут учитываться за 3 месяца, однако расчётный период сдвинется на один месяц назад.

- Для примера. Если заявление будет подано в январе 2024 года, то для расчёта дохода будет взят период с сентября по ноябрь 2023 года. Если в феврале 2024 – доходы будут браться с октября по декабрь 2023года. И так далее. Доходы будем получать в рамках межведомственного взаимодействия в налоговом органе, - пояснили в министерстве соцзащиты РБ.

Вместе с тем, при расчёте нуждаемости не будут учитываться доходы взрослых родственников, живущих вместе с семьёй: родителей, братьев, сестёр, взрослых детей заявителя. Унифицируется также перечень доходов, учитываемых при назначении государственной социальной помощи и получении соцконтракта. А среднедушевой доход семьи для определения категории «малообеспеченная семья» будет рассчитываться исходя из размера прожиточного минимума, установленного на душу населения.

- С 1 января 2024 года он составит 16 627 рублей, ранее расчёт производился по прожиточному минимуму для социально-демографических групп. То есть, семья самостоятельно может исходя из прожиточного минимума рассчитать право на получение помощи. К примеру, семья из 4 человек, двое из которых дети. 16627х4=66508 рублей. Если доходы ниже этой суммы, то семья имеет право на государственную социальную помощь, - сообщили в ведомстве.

Следующее очень важное нововведение – обязательное прохождение профессионального тестирования в случае, если гражданин открывает своё дело или планирует заниматься сельским хозяйством.

На цифровой платформе при подаче заявления необходимо пройти тестирование, результат которого определит уровень компетенции. В случае недостаточности знаний будет предложена помощь в бесплатном обучении. После обучения, заявитель предоставляет сертификат по итогам обучения.

Размеры помощи на основании социального контракта, которые будут действовать с 1 января 2024 года:
- на поиск работы - ежемесячный размер 18 123 руб. (данная сумма выплачивается в первый месяц заключения социального контракта и три месяца после официального заключения трудового договора);
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – не более 350 000 руб.;
- ведение личного подсобного хозяйства – не более 200 000 руб.

Бурятия социальный контракт социальная защита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту Кызыла готов к работе международный пункт пропуска
В аэропорту Кызыла готов к работе международный пункт пропуска
Общество, 19.12.2023
Теперь его могут включить в перечень международных аэропортов России
Жительница Улан-Удэ отметила 95-летие
Жительница Улан-Удэ отметила 95-летие
Общество, 19.12.2023
Юбиляр – уроженка Тункинского района
В Иркутской области освоили новую методику устранения дефекта сердца у детей
В Иркутской области освоили новую методику устранения дефекта сердца у детей
Общество, 19.12.2023
С помощью эндоваскулярной хирургии впервые прошли лечение пять детей
В Бурятии побывала мониторинговая миссия ЮНЕСКО
В Бурятии побывала мониторинговая миссия ЮНЕСКО
Общество, 19.12.2023
Её участники посетили Байкал и обсудили вопросы по сохранению озера
Улан-удэнца осудили за неосновательное обогащение
Улан-удэнца осудили за неосновательное обогащение
Общество, 19.12.2023
Его обязали вернуть заполученные обманом деньги
Жителей Бурятии призвали не ходить по тонкому льду
Жителей Бурятии призвали не ходить по тонкому льду
Общество, 19.12.2023
Их просят не игнорировать предупреждающие знаки
«Сплошной каток»: Улан-удэнцы жалуются на скользкие дороги
«Сплошной каток»: Улан-удэнцы жалуются на скользкие дороги
Общество, 19.12.2023
В мэрии объясняют, что песок быстро растаскивается при интенсивном дорожном движении
В районе Бурятии люди не могут купить себе одежду
В районе Бурятии люди не могут купить себе одежду
Общество, 19.12.2023
Местные магазины, по их мнению, закрываются слишком рано
Уже завтра стартуют собрания с жителями центральной части Улан-Удэ
Уже завтра стартуют собрания с жителями центральной части Улан-Удэ
Общество, 19.12.2023
Обсуждение коснётся переселения в рамках проекта комплексного развития территорий
Детской фотосессией со странным мужчиной в Улан-Удэ заинтересовалась полиция
Детской фотосессией со странным мужчиной в Улан-Удэ заинтересовалась полиция
Общество, 19.12.2023
После шумихи в СМИ правоохранители начали проверку
«Импровизаторы» сыграли в бурятскую игру шагай надаан
«Импровизаторы» сыграли в бурятскую игру шагай надаан
Общество, 19.12.2023
«Настольная игра меня перенесла в Улан-Удэ», - признался Арсений Попов 
В Улан-Удэ начались предновогодние пробки
В Улан-Удэ начались предновогодние пробки
Общество, 19.12.2023
В столицу хлынул поток автомобилистов из районов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^