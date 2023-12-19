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В Улан-Удэ выбрали лучших авиамоделистов

В Улан-Удэ выбрали лучших авиамоделистов
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ
В Бурятии прошли соревнования по авиамоделированию среди школьников

В Улан-Удэ состоялись открытые городские соревнования авиамоделистов в классе метательных моделей планеров и полукопий самолётов среди учащихся. За призовые места в 7 номинациях боролись около 70 учащихся 9 команд столицы Бурятии и Мухоршибирского района. Мероприятие прошло в СОШ №25 г. Улан-Удэ.

В трёх возрастных категориях были разыграны 23 медали. По итогам соревнований определились победители. Ими стали:

В классе моделей ПД-1 (планер на дальность, крыло пенопласт), 7-10 лет
1 место - Георгий Е. («Созвездие», Ермолаев А.Г.)
2 место - Богдан М. («ЦДО», Мухоршибирь, Бурлаков Е.В.)
3 место - Арсалан Г. («Авиатор», СОШ №25, Пестерев П.В.)

В классе моделей ПД-1, 11-13 лет
1 место - Миша Ш. («Созвездие», СОШ №13, Ермолаев А.Г.)
1 место - Николай К. («СЮТ», Сергеев С.В.)
2 место - Максим М. («Созвездие» при БГУ, Харихин Н.В.)
3 место - Никита Л. («Созвездие», СОШ №13, Ермолаев А.Г.)

В классе моделей ПД-2 (крыло схематическое), 11-13 лет
1 место - Ярослав Б. («Созвездие» при БГУ, Харихин Н.В.)
2 место - Егор С. («Созвездие» при БГУ, Харихин Н.В.)
3 место - Александр З. («Созвездие» при БГУ, Харихин Н.В.)

В классе моделей ПД-2, 14-17 лет
1 место - Дарья Б. («ДНК» при БГУ, Кадышева А.О.)
1 место - Лилия Ц. («ДНК» при БГУ, Кадышева А.О.)
2 место - Рустам З. («ДНК» при БГУ, Кадышева А.О.)
3 место - Артемий Л. («Авиатор», СОШ №25, Пестерев П.В.)

В классе моделей полукопий самолётов F-4D, 7-10 лет
1 место - Еремей К. («Авиатор», СОШ №25, Пестерев П.В.)
2 место - Борис М. («Авиатор», СОШ №25, Пестерев П.В.)
3 место - Вячеслав М. («СЮТ», Сергеев С.В.)

В классе моделей полукопий самолётов F-4 D, 11-13 лет
1 место - Николай К. («СЮТ», Сергеев С.В.)
2 место - Лев Р. («СЮТ», Сергеев С.В.)
3 место - Рустам Н. («Авиатор», СОШ №25, Пестерев П.В.)

Номинация «Лучшая модель» досталась Артемию Л. («Авиатор», СОШ №25), сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Улан-Удэ авиамодельный спорт школа

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