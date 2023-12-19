В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ проведут новогодние игровые программы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Театрализованные мероприятия состоятся с 20 по 23 декабря



В нескольких микрорайонах Улан-Удэ проведут театрализованную игровую программу «Чудеса на новогодней ёлке» (6+). Мероприятие состоится в следующих местах:



20 декабря:

- микрорайон Забайкальский, ул. Совхозная, 50д, начало в 17:00;



22 декабря:

- микрорайон Сосновый Бор, школа №5, ул. В. Бонивура, начало в 11:00;

- микрорайон Южный, школа №15, ул. Сахалинская, 32, начало в 13:00;

- микрорайон Комушка, школа №50, ул. Раздольная, 15, начало в 15:00;



23 декабря:

- микрорайон Таёжный, клуб ТОС «Патриот», начало в 12:00;

- детская площадка в 126 микрорайоне, начало в 14:00.



В рамках представления состоятся конкурсы, сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района.



Возрастное ограничение: 6+.

