В Улан-Удэ начались предновогодние пробки

В столицу хлынул поток автомобилистов из районов



В Улан-Удэ начались предновогодние пробки. В городе увеличилось количество автомобилистов, которые накануне новогодних праздников приехали из районов Бурятии, сообщили в комитете городского хозяйства.



Зачастую аварии происходят из лихачей, которые не берут во внимание дорожные условия. Как правило, проблема обостряется в часы пик: частный транспорт простаивает в пробках, а общественный – набит под завязку.



– Учитывайте состояние дорожного полотна и меняйте стиль вождения при ухудшении погоды. Соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегайте резких манёвров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Рекомендуем обеспечить должное техническое состояние транспорта для поездок в зимний период и обязательно пользоваться ремнями безопасности, – призвали в Госавтоинспекции.



Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию и не забывать o ремнях безопасности. Пешеходам также стоит соблюдать правила дорожного движения, напоминают автоинспекторы.





