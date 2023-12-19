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В Улан-Удэ начались предновогодние пробки

В Улан-Удэ начались предновогодние пробки
Общество,  Фото:trafjam.ru
В столицу хлынул поток автомобилистов из районов

В Улан-Удэ начались предновогодние пробки. В городе увеличилось количество автомобилистов, которые накануне новогодних праздников приехали из районов Бурятии, сообщили в комитете городского хозяйства.

Зачастую аварии происходят из лихачей, которые не берут во внимание дорожные условия. Как правило, проблема обостряется в часы пик: частный транспорт простаивает в пробках, а общественный – набит под завязку.

– Учитывайте состояние дорожного полотна и меняйте стиль вождения при ухудшении погоды. Соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегайте резких манёвров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Рекомендуем обеспечить должное техническое состояние транспорта для поездок в зимний период и обязательно пользоваться ремнями безопасности, – призвали в Госавтоинспекции.

Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию и не забывать o ремнях безопасности. Пешеходам также стоит соблюдать правила дорожного движения, напоминают автоинспекторы.


дорожное движение пробки

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