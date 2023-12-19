Мальчиков и девочек родилось поровну
На прошлой неделе в Республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 78 родов. На свет появились 39 мальчиков и 39 девочек.
Самый крупный малыш родился 15 декабря. Вес мальчика при рождении составил 4920 граммов, рост – 60 см. Самым маленьким тоже оказался мальчик – длина тела достигла лишь 39 см, вес – 1230 граммов.
Больше всего родов (19) пришлось на 12 декабря. В этот день родилось 11 мальчиков и 8 девочек.
Этой статистикой поделились сотрудники роддома в своей группе в соцсети.
В улан-удэнском роддоме за неделю родилось 78 детей
Общество, Фото:
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