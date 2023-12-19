Спортсмены Монголии получили семь олимпийских лицензий

За год спортсмены сборной на международных соревнованиях выиграли 151 медаль



У Монголии – семь олимпийских лицензий. Спортсмены сборной приняли участие в общей сложности в 103 квалификационных соревнованиях к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже.



На чемпионатах мира монгольские спортсмены завоевали 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Особым достижением в этом году стали 4 золотые, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей, завоёванных на летних Азиатских играх 2023 года и Азиатских параиграх «Ханчжоу-2022». Сборная Монголии также выиграла 8 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых медалей на чемпионатах Азии, а также 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые медали на первенствах Азии.



Монгольские дзюдоисты завоевали 4 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей на турнирах Большого шлема; 3 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей на этапах гран-при и одну золотую медаль на чемпионате мира.



- Кроме того, в активе сборной 13 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей олимпийских и паралимпийских отборочных и других соревнований, а также 4 бронзовые медали студенческой Универсиады, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



В 2023 году спортсмены сборной Монголии завоевали 34 золотые, 43 серебряные и 74 бронзовые медали, в общей сложности 151 медаль. В итоге у Монголии семь олимпийских и паралимпийских лицензий:

1. О. Есугэн -стрельба;

2. Б. Отгонболд - стрельба из лука;

3. О. Есугэн - бокс (50 кг);

4. Д. Отгонжаргал - вольная борьба (50 кг);

5. Э. Дэлгэрмаа - вольная борьба (до 68 кг);

6. С. Жамбалжамц - шоссейные велогонки;

7. Паралимпийская команда по стрельбе из лука.

