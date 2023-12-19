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В Бурятии врачи спасли пенсионеров, сделав им редкие операции

В Бурятии врачи спасли пенсионеров, сделав им редкие операции
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Пожилые люди с больным сердцем страдали от постоянных головокружений, обмороков и отёков

Хирурги республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко успешно сделали редкие малотравматичные операции двум пациентам с пороком сердца и тяжёлыми сопутствующими патологиями. Врачи впервые самостоятельно выполнили эндоваскулярное протезирование аортального клапана, рассказали в медучреждении.

Хирургическое вмешательство перенесли 71-летний мужчина и 80-летняя женщина с одинаковым диагнозом – стеноз аортального клапана. Проще говоря, это порок сердца, при котором организм плохо снабжается кровью. Больные страдают от одышки, постоянных головокружений, обмороков и отёков нижних конечностей.
 
В подобных случаях, как правило, показано стандартное «открытое» вмешательство. Однако в РКБ решились на малоинвазивную альтернативу, учитывая высокие риски и возраст пациентов.

Такая операция не требует общего наркоза – она проводится через прокол в бедренной артерии под рентгеновским контролем.

- Сначала вводится специальный катетер – тонкий, гибкий шланг, оснащённый баллоном и сложенным клапаном. Он подводится к сердцу и уже непосредственно в определённом месте при надувании баллона клапан раскрывается. Самое сложное в этой операции – именно раскрытие. Есть только одна попытка, а сделать это нужно в конкретной позиции и в определённый момент, – рассказали заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения республиканской больницы Юрий Хамаганов.

Благодаря слаженной работе всей операционной бригады первые самостоятельные вмешательства прошли успешно. На пятые сутки пациентов отправили домой в удовлетворительном состоянии. Пенсионерам не пришлось куда-то ехать за высокотехнологичной помощью.

- Я даже не подозревала, что у меня порок сердца. Замечала в последнее время усталость и сильную одышку, но думала, что это возраст. Продолжала заниматься домашними делами, пока не приехала к детям в город. Они сразу же привезли меня на обследование. Оказалось, что болезнь серьёзная – надо делать операцию. Конечно, сразу согласилась – ну а кому хочется умирать? Сказали ждать, когда придёт новый клапан и меня вызовут. Сейчас чувствую себя хорошо, стараюсь плотно есть, чтобы восстановить свои силы, – отметила перенёсшая операцию 80-летняя жительница республики и в заключение поблагодарила врачей и медсестёр РКБ.
операция врачи РКБ

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