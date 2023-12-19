Его организовали в военкомате
В Бурятии на базе военного комиссариата Восточного военного округа состоялся телемост между участниками специальной военной операции и их родными и близкими. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.
«В зале присутствовали ректор и преподаватели Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, родственники военнослужащих. Представители высшего учебного заведения заверили, что по возвращении к учёбе каждому участнику СВО будет прикреплен персональный куратор. Он поможет участникам СВО быстрее втянуться в процесс обучения», - говорится в сообщении
Родственники заготовили для военнослужащих самые тёплые пожелания. Также они отметили, что, несмотря на тысячи километров, которые их разделяют, регулярно есть возможность увидеть своих родных мужчин.
В свою очередь, бойцы поблагодарили участников телемоста и сказали, что им очень приятно слышать слова поддержки.
В Бурятии провели телемост между участниками СВО и их родными
Общество, Фото:
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