В Бурятии провели телемост между участниками СВО и их родными

Его организовали в военкомате



В Бурятии на базе военного комиссариата Восточного военного округа состоялся телемост между участниками специальной военной операции и их родными и близкими. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.



«В зале присутствовали ректор и преподаватели Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, родственники военнослужащих. Представители высшего учебного заведения заверили, что по возвращении к учёбе каждому участнику СВО будет прикреплен персональный куратор. Он поможет участникам СВО быстрее втянуться в процесс обучения», - говорится в сообщении



Родственники заготовили для военнослужащих самые тёплые пожелания. Также они отметили, что, несмотря на тысячи километров, которые их разделяют, регулярно есть возможность увидеть своих родных мужчин.



В свою очередь, бойцы поблагодарили участников телемоста и сказали, что им очень приятно слышать слова поддержки.



