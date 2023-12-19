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«33 несчастья»: В Бурятии сельчане из последних сил выживают в доме-развалюхе

«33 несчастья»: В Бурятии сельчане из последних сил выживают в доме-развалюхе
Общество,  Фото:ОНФ
Людям приходится платить немалые деньги за свет и тепло, которых нет

В региональном отделении Народного фронта рассказали о многоквартирном доме № 28 на улице Коммунистическая в прибайкальском селе Ильинка. Электричества и канализации там нет. Жильцы уже несколько лет страдают от страшного холода и постоянных потопов.
 
Как отмечают «фронтовики», 30-летний деревянный барак разваливается на глазах. В декабре 2019-го на теплотрассе произошла авария. Отопление отключили. Квартиры перемёрзли и батареи в итоге обрезали. С тех пор тепла в доме нет. Спасают только обогреватели.



Позже в бараке прорвало канализацию. Людям теперь приходится ходить по нужде на улицу. Из-за невыносимых условий многие уже съехали, но пенсионеры, которым просто некуда деться, остались.

В пустующих квартирах устраивают попойки «асоциальные личности», заявили общественники. Там воцарилась настоящая антисанитария. «Управляшка» у дома наконец-то появилась и теперь за его обслуживание, которого, по сути, нет, с сельчан берут по 2700 рублей в месяц. Счета за отопление и вывоз мусора приходят исправно.
 
В 2023-ем там капитально отремонтировали электропроводку, но во многих помещениях и коридорах свет всё равно отсутствует – плафоны не установили. Постройку, в которой разбиты окна и, по словам жильцов, «всё разграблено и растащено», аварийной не признают. Холодную воду приходится брать из водоколонки, тёплую – сливать со стояка. Представители Народного фронта обратились в райадминистрацию и прокуратуру, чтобы побудить ответственных принять меры и помочь людям.




жилье отопление электроэнергия ОНФ

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