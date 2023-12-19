«33 несчастья»: В Бурятии сельчане из последних сил выживают в доме-развалюхе



Как отмечают «фронтовики», 30-летний деревянный барак разваливается на глазах. В декабре 2019-го на теплотрассе произошла авария. Отопление отключили. Квартиры перемёрзли и батареи в итоге обрезали. С тех пор тепла в доме нет. Спасают только обогреватели.











Позже в бараке прорвало канализацию. Людям теперь приходится ходить по нужде на улицу. Из-за невыносимых условий многие уже съехали, но пенсионеры, которым просто некуда деться, остались.



В пустующих квартирах устраивают попойки «асоциальные личности», заявили общественники. Там воцарилась настоящая антисанитария. «Управляшка» у дома наконец-то появилась и теперь за его обслуживание, которого, по сути, нет, с сельчан берут по 2700 рублей в месяц. Счета за отопление и вывоз мусора приходят исправно.



В 2023-ем там капитально отремонтировали электропроводку, но во многих помещениях и коридорах свет всё равно отсутствует – плафоны не установили. Постройку, в которой разбиты окна и, по словам жильцов, «всё разграблено и растащено», аварийной не признают. Холодную воду приходится брать из водоколонки, тёплую – сливать со стояка. Представители Народного фронта обратились в райадминистрацию и прокуратуру, чтобы побудить ответственных принять меры и помочь людям.

















В региональном отделении Народного фронта рассказали о многоквартирном доме № 28 на улице Коммунистическая в прибайкальском селе Ильинка. Электричества и канализации там нет. Жильцы уже несколько лет страдают от страшного холода и постоянных потопов.