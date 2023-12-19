В Бурятии сменился главврач ещё одной больницы



В Прибайкальской центральной районной больнице – новый главный врач. Это Татьяна Бутина, которая числилась в кадровом резерве Минздрава РБ. У новоиспечённого руководителя ЦРБ – 25 летний стаж. Шесть лет она проработала на руководящей должности, рассказала в соцсетях министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.



Бутина в 2006 году окончила Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия», а свой трудовой путь начала в 1998-ом медсестрой в Селенгинском ТМО. В 2007-ом окончила интернатуру на базе педиатрического отделения детской республиканской клинической больницы.



После она долгое время работала педиатром в Улан-Удэ, а в 2012-ом уехала в Прибайкальский район и спустя пять лет стала замом главного врача Прибайкальской ЦРБ по лечебной части.



Лудупова поздравила Татьяну Бутину с назначением и пожелала ей «сил, энергии и новых идей для воплощения поставленных задач». «Минздрав Бурятии, в свою очередь, готов оказывать необходимую методическую и практическую помощь», – добавила глава ведомства.



