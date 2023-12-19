Продажу новогодних деревьев в Улан-Удэ перенесли на 22 декабря

Из-за холодной погоды

Ёлочные базары в столице Бурятии должны были начать работу ещё с 15 декабря, сообщал «Байкал-Daily». Но этого не произошло.

В соцсетях и в комментариях на страницах мэрии города стали появляться записи, что купить лесную красавицу невозможно.

«На Кабанской ни вчера, ни сегодня нет ёлок…».

«В городском лесничестве сказали, что продают только в сквере «Радуга».

В мэрии объяснили:

«Из-за неблагоприятных погодных условий, начало реализации хвойных деревьев перенесено на 22 декабря».

В Бурятию уже неделю стоят сильные морозы.