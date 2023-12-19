Они лежат в отделении гнойной хирургии
В отделении гнойной хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Улан-Удэ проходят лечение семь пациентов с обморожениями. Об этом сообщили в медучреждении накануне.
- В отделении находятся семь пациентов с тяжёлой термической травмой (обморожением, или правильно говоря отморожением) III и IV степени, которые зачастую заканчиваются именно ампутацией, - пояснили медики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре и первой половине декабря 19 человек в Бурятии получили холодовые травмы. Из них 12 человек погибли.
В сильные морозы медики советуют не оставаться долго на улице и не употреблять алкоголь. Выбирать следует комфортную, тёплую и дышащую одежду. Если вы чувствуете, что начали замерзать, отправляйтесь в тёплое помещение, выпейте что-то согревающее – к примеру, горячий сладкий чай и укутайтесь в плед или одеяло.
В Улан-Удэ семи пациентам грозит ампутация из-за обморожений
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