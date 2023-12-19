Жителям Бурятии разъяснили ситуацию с субсидиями на дрова

Жители Прибайкальского района Бурятии решили уточнить, как обстоит ситуация с недавно появившимися в Бурятии субсидиями на дрова. Люди поинтересовались, нужно ли подавать заявления на них или же все нуждающиеся получат деньги за топливо автоматически. «И как подтверждать, сколько дров мы закупили на зиму?», – спрашивают сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Власти, в свою очередь, пояснили: согласно постановлению правительства РБ № 754 от 12 декабря «О возмещении затрат на оплату услуг по доставке твёрдого топлива», заявки будут принимать в районной администрации.
- Сейчас идёт разработка документов о порядке выделения этого вида поддержки. Заявки пока не принимаются, – сообщили в экономическом отделе райадминистрации.
На минувшей неделе глава региона Алексей Цыденов утвердил своим постановлением субсидии на дрова. Рассчитывать на них могут жители районов, расположенных в Центральной экологической зоне. Правда, коснётся это далеко не всех.
- Многодетные и семьи участников специальной военной операции, ветераны, а также инвалиды первой и второй группы теперь смогут получить субсидию на дрова. В зависимости от расстояния перевозки компенсируем им от одной до двух тысяч рублей за кубометр, – написал тогда Цыденов на своей странице во «ВКонтакте».
К примеру, жителям кабанского села Выдрино возместят две тысячи рублей за куб топлива, а нуждающиеся в нём из посёлков Танхой и Мишиха и села Байкальское в Северо-Байкальском районе вправе рассчитывать на сумму в полторы тысячи. В Усть-Баргузине, Максимихе, Кабанске, Оймуре, Клюевке, Турке, Горячинске и Северобайкальске выплатят по 1000 рублей. Всего в республике 76 населённых пунктов, входящих в ЦЭЗ.
- С этого года заготовку дров в Центральной экологической зоне полностью запретили, – напомнил руководитель региона. – Их приходится покупать вне ЦЭЗ и оплачивать доставку.
Глава добавил, что сейчас власти работают и на законодательном уровне, чтобы разрешить людям «разумную и жизненно важную хозяйственную деятельность».
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы рискуют серьёзно прогадать при покупке дров. В такую ситуацию недавно попала одна из жительниц бурятской столицы. О произошедшем рассказала в соцсетях её сестра.
- Мало того, что продали тополь, так ещё три большие чурки сосны не стали выгружать – сослались на обычай, что надо оставлять в машине. Такого никогда не было, – говорилось в посте, размещённом на днях в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». – Что вы творите, продавцы? Какой такой развод придумали? Было темно и сестра не видела, что купила тополь. Верните сосновые чурки!
Участники сообщества пристыдили недобросовестного предпринимателя, а некоторые посоветовали обманутой женщине обратиться в полицию. Впрочем, судя по комментариям к публикации, номер машины она не запомнила и не зафиксировала. Поскольку на улице уже было темно, обман улан-удэнка распознала не сразу.
Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за диких цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч. С проблемой, о которой ранее рассказали в региональном отделении Народного фронта, этой осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих не было никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.
Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению «фронтовиков», именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан.
- Многодетные и семьи участников специальной военной операции, ветераны, а также инвалиды первой и второй группы теперь смогут получить субсидию на дрова. В зависимости от расстояния перевозки компенсируем им от одной до двух тысяч рублей за кубометр, – написал тогда Цыденов на своей странице во «ВКонтакте».
К примеру, жителям кабанского села Выдрино возместят две тысячи рублей за куб топлива, а нуждающиеся в нём из посёлков Танхой и Мишиха и села Байкальское в Северо-Байкальском районе вправе рассчитывать на сумму в полторы тысячи. В Усть-Баргузине, Максимихе, Кабанске, Оймуре, Клюевке, Турке, Горячинске и Северобайкальске выплатят по 1000 рублей. Всего в республике 76 населённых пунктов, входящих в ЦЭЗ.
- С этого года заготовку дров в Центральной экологической зоне полностью запретили, – напомнил руководитель региона. – Их приходится покупать вне ЦЭЗ и оплачивать доставку.
Глава добавил, что сейчас власти работают и на законодательном уровне, чтобы разрешить людям «разумную и жизненно важную хозяйственную деятельность».
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы рискуют серьёзно прогадать при покупке дров. В такую ситуацию недавно попала одна из жительниц бурятской столицы. О произошедшем рассказала в соцсетях её сестра.
- Мало того, что продали тополь, так ещё три большие чурки сосны не стали выгружать – сослались на обычай, что надо оставлять в машине. Такого никогда не было, – говорилось в посте, размещённом на днях в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». – Что вы творите, продавцы? Какой такой развод придумали? Было темно и сестра не видела, что купила тополь. Верните сосновые чурки!
Участники сообщества пристыдили недобросовестного предпринимателя, а некоторые посоветовали обманутой женщине обратиться в полицию. Впрочем, судя по комментариям к публикации, номер машины она не запомнила и не зафиксировала. Поскольку на улице уже было темно, обман улан-удэнка распознала не сразу.
Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за диких цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч. С проблемой, о которой ранее рассказали в региональном отделении Народного фронта, этой осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих не было никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.
Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению «фронтовиков», именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан.