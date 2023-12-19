Жителям Бурятии разъяснили ситуацию с субсидиями на дрова



Жители Прибайкальского района Бурятии решили уточнить, как обстоит ситуация с недавно Жители Прибайкальского района Бурятии решили уточнить, как обстоит ситуация с недавно появившимися в Бурятии субсидиями на дрова. Люди поинтересовались, нужно ли подавать заявления на них или же все нуждающиеся получат деньги за топливо автоматически. «И как подтверждать, сколько дров мы закупили на зиму?», – спрашивают сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Власти, в свою очередь, пояснили: согласно постановлению правительства РБ № 754 от 12 декабря «О возмещении затрат на оплату услуг по доставке твёрдого топлива», заявки будут принимать в районной администрации.



- Сейчас идёт разработка документов о порядке выделения этого вида поддержки. Заявки пока не принимаются, – сообщили в экономическом отделе райадминистрации.



