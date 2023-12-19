«Пьют, ругаются»: Жителей райцентра в Бурятии одолели шумные новосёлы

Сельчане утверждают, что лишились из-за них всякого покоя
Жильцы одного из домов на улице Ленина в Хоринске жалуются на шумных соседей. Они переехали туда недавно и лишили всех покоя.
- Каждый день пьют, ругаются по ночам, ходят, гремят, не дают нормально отдыхать! Неадекватные. Как с этим бороться? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Хоринский» Илья Шойдоров посоветовал в таких случаях обращаться в дежурную часть ОВД. На шумных соседей можно составить протокол за нарушение тишины.
- При наличии видео- или фотоподтверждения нарушения порядка можно приобщить их к материалам дела об административном правонарушении как доказательства, – пояснил Илья Шойдоров.
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