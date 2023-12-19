В регионе держатся аномальные морозы
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 19 декабря, в республике сохранится аномально-холодная погода. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. В утренние часы местами туман.
Ветер западный 5-10, по южному Прибайкалью до 15-18 м/с, позёмка. Ночью температура опускалась до -33,-38, местами 25-30, по северу -41,-46, по Прибайкалью при облачности -18,-23. Днём «теплее» от -23 до -28 градусов, однако местами -31,-36, по Прибайкалью до -14,-19.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -24,-26.
В Бурятии местами туман
Общество, Фото:
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