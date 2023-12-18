В Бурятии аномальные морозы продержатся до конца недели

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сотрудники МЧС советуют беречь себя



Сильные морозы задержатся в Бурятии до конца недели. По данным Бурятского гидрометцентра, аномально холодная погода сохранится в большинстве районов республики по 22 декабря, в Улан-Удэ – с 20 по 22 декабря.



Во вторник, 19 декабря, в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. В утренние часы местами туман. Ветер западный 5-10, по южному Прибайкалью до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -33,-38, местами 25-30, по северу -41,-46, по Прибайкалью при облачности -18,-23, днём -23,-28, местами -31,-36, по Прибайкалью до -14,-19.



В среду, 20 декабря, также холодно, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром местами морозные туманы. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -33,-38, местами -43,-48, по Прибайкалью при облачности -23,-28, днём -24,-29, местами -31,-36, местами по Прибайкалью и южной половине до -14,-19.



В четверг, 21 декабря, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -34,-39, местами -44,-49, по Прибайкалью при облачности -23,-28, днём -24,-29, местами -31,-36, местами по Прибайкалью и южной половине до -14,-19.



В ГУ МЧС России по Бурятии советуют в морозы сократить пребывание на улице. При выборе одежды необходимо учитывать температурный режим. Она не должна давить и стеснять движения.



В сильный холод туристические походы, прогулки и дальние поездки лучше отменить.



- Автомобилистам стоит строго соблюдать правила дорожного движения, иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и тёплые вещи, - отметили в ведомстве.



