Жительницы республики выбирают фитнес, а мужчины предпочитают силовые тренировки
В Бурятстате подвели итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году. Как выяснилось, более половины жителей республики старше 15 лет способны вести активный образ жизни.
Разными видами активного отдыха занимается 42% наших земляков. Каждый третий мужчина выбирает при этом силовые тренировки и игровые виды отдыха, а женщины предпочитают фитнес и плавание, рассказали в ведомстве. Однако в рейтинге ЗОЖ Бурятия занимает не очень-то почётное 71 место.
Стало известно, сколько жителей Бурятии пытаются заниматься спортом
Общество, Фото:
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Жительницы республики выбирают фитнес, а мужчины предпочитают силовые тренировки
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