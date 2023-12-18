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Стало известно, сколько жителей Бурятии пытаются заниматься спортом

Стало известно, сколько жителей Бурятии пытаются заниматься спортом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жительницы республики выбирают фитнес, а мужчины предпочитают силовые тренировки

В Бурятстате подвели итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году. Как выяснилось, более половины жителей республики старше 15 лет способны вести активный образ жизни.

Разными видами активного отдыха занимается 42% наших земляков. Каждый третий мужчина выбирает при этом силовые тренировки и игровые виды отдыха, а женщины предпочитают фитнес и плавание, рассказали в ведомстве. Однако в рейтинге ЗОЖ Бурятия занимает не очень-то почётное 71 место. 
спорт ЗОЖ Бурятстат

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