В Улан-Удэ по вине автомобилистов медлят трамваи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Автомобилисты затрудняют движение вагонов



В понедельник, 18 декабря, в Улан-Удэ простаивали трамваи. В середине дня прям на рельсах сломался автомобиль, он заблокировал движение вагонов.



С 15:02 было закрыто движение с «Лицея» в сторону города. В 15:45 движение трамваев восстановили.



Буквально через десять минут центральный диспетчер сообщил о задержках вагонов.



- Из-за автомобильных пробок по ул. Гагарина вагоны 1 и 2 маршрута идут с опозданием 10-15 минут, - сообщили в МУП «Управление трамвая».



Горожанам посоветовали следить за перемещением трамваев в приложении «Умный транспорт».

