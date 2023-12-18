Автомобилисты затрудняют движение вагонов
В понедельник, 18 декабря, в Улан-Удэ простаивали трамваи. В середине дня прям на рельсах сломался автомобиль, он заблокировал движение вагонов.
С 15:02 было закрыто движение с «Лицея» в сторону города. В 15:45 движение трамваев восстановили.
Буквально через десять минут центральный диспетчер сообщил о задержках вагонов.
- Из-за автомобильных пробок по ул. Гагарина вагоны 1 и 2 маршрута идут с опозданием 10-15 минут, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Горожанам посоветовали следить за перемещением трамваев в приложении «Умный транспорт».
В Улан-Удэ по вине автомобилистов медлят трамваи
Общество, Фото:
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