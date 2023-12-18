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Росгвардеец стал призёром первенства Бурятии по гиревому спорту

Росгвардеец стал призёром первенства Бурятии по гиревому спорту
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
В соревнованиях участвовали 140 спортсменов

В центре гиревого спорта Бурятии в заиграевском посёлке Онохой состоялся Республиканский турнир гиревиков. Первенство является отборочным в сборную Бурятии для участия в 2024 году во всероссийских и международных турнирах. Участие в соревнованиях приняли 140 спортсменов региона.

В абсолютной категории до 44 лет среди ветеранов второе место занял сотрудник спецподразделения СОБР «Барс» управления Росгвардии по Республике Бурятия подполковник полиции Олег Х.


- Развитие гиревого спорта в Бурятии радует серьёзными успехами. Первенство собрало юношей и девушек, а также ветеранов – любителей спорта. В этом году уровень соревнований вырос, увеличилось количество участников, - отметил сотрудник сил специального назначения Олег Х.

Также подполковник полиции Олег Х. удостоился специальной номинации «За волю к победе» в IX Всероссийском турнире по гиревому спорту на призы ЗМС России Сергея Леонова, который проходил в прошлом месяце в Улан-Удэ. В турнире приняло участие более 400 спортсменов из 16 регионов нашей страны, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии. 

Росгвардия гиревой спорт спорт

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